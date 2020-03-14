الامارات | إغلاق "وقائي" لحديقة الحيوان بالعين اعتباراً من الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق "وقائي" لحديقة الحيوان بالعين اعتباراً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة الحيوان بالعين، إغلاق أبوابها أمام الزوّار اعتباراً من غد الأحد وحتى إشعار آخر، بهدف الحفاظ على سلامة مرتاديها واستجابة للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

و أكد مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء بالعين، غانم مبارك الهاجري، أن قرار إغلاق الحديقة يأتي ضمن الحرص على سلامة الزوار باعتبارها الهدف في المقام الأول، مضيفاً أن أبواب الحديقة ستفتح مجدداً بمجرد انتهاء الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة.

وكانت حديقة الحيوانات بالعين بدأت الإجراءات الاحترازية على مستوى الكادر الوظيفي من خلال تطبيق العمل عن بُعد على عدد من إداراتها، بالإضافة إلى إجراءات السلامة والنظافة والتعقيم والورش والدورات التوعوية.

جدير بالذكر أن الحديقة تتيح لزوّاها الاطلاع على جميع المستجدات من خلال وسائلها للتواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني https://www.alainzoo.ae/