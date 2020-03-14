الامارات | "كورونا" يغلق جامع الشيخ زايد أمام المصلين والزوّار

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يغلق جامع الشيخ زايد أمام المصلين والزوّار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير، منذ قليل، إغلاق أبواب الجامع مؤقتاً أمام استقبال مرتاديه من المصلين والزوّار، اعتباراً من غد الأحد، ولأجل غير محدد، لأغراض تعقيم الجامع ومرافقه، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم.
وأكد المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الجهات والمؤسسات كافة في الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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