الامارات | وفاة شاب واصابة 4 في حادث تدهور مركبة بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب واصابة 4 في حادث تدهور مركبة بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب مواطن في العقد الثالث وأصيب أربعة كانوا برفقته بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة أثر حادث تدهور مركبه كان يقودها المتوفي في منطقة الطويين بعد أن كانوا في رحلة جبلية بجبل مبرح التابع لرأس الخيمة، وتم نقلهم لمستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة بشرطة الفجيرة ،العميد دكتور علي راشد بن عواش اليماحي أن الحادث وقع نتيجة لاصطدام المركبة بكتل صخرية التي تدهورت بطريق جبلي بجبل مبرح التابع لرأس الخيمة بسبب الانحراف الشديد ما أدى إلى سقوطها وتدهورها.

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وتابع على الفور هرعت إلى مكان الحادث دوريات الشرطة والإسعاف في تمام الساعة التاسعة صباحاً، التي تعاملت على الفور مع الحادث والإصابات عبر بتقديم الرعاية الطبية الأولية ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى دبا الفجيرة، إذ توفي قائد المركبة بعد ساعتين من وقوع الحادث وتراوحت الإصابات بين إصابة واحدة بليغة وثلاثة متوسطة.

وحثت شرطة الفجيرة السائقين على القيادة الآمنة وتوخي الحذر، وخفض السرعة على الطرق الجبلية التي تحوي على الكتل الصخرية خصوصاً عند المنحنيات في المناطق الجبلية وذلك للتحكم والسيطرة أثناء قيادة المركبات والعبور بأمان.