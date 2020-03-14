الامارات | "الموارد البشرية في الشارقة" تقرر تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض فئات الموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية في الشارقة" تقرر تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض فئات الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداء من الأحد 15 مارس 2020، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا الجديد (COVID19)

ويطبق ما جاء في القرار على الفئات التالية "الموظفات الحوامل، والموظفين ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عامًا".

ودعت الدائرة كافة الجهات الحكومية بتنظيم العمل وفقًا لهذا القرار وبما يتناسب مع طبيعة وحاجة العمل.