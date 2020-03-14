مقاهـي الإمـارات تحظــر تقـديــم الشيشــة

حظرت الجهات المختصة في دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة على المقاهي والمطاعم المرخصة، حظر تقديم الشيشة، وقد التزمت مقاهي أبوظبي بالتعميم الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أمس الأول الأربعاء، ودخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وعاجل، ومنعت تقديمها للزبائن.

وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ل «الخليج» أن قرار الحظر لم يتم تقييده بمدة معينة، حيث جاء القرار لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن العاملين في إدارة التفتيش والمتابعة سيقومون بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على جميع المقاهي بشكل عشوائي، للوقوف على تطبيق التعميم، وسيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق أي انتهاك للتعميم.

وأشارت الدائرة إلى أن المقاهي والمطاعم المخالفة للتعميم سيتم تطبيق القانون عليها، وتتعرض لغرامات مالية، وعقوبات تصل إلى حد الإغلاق لمدد محددة، حسب المخالفة التي سترتكبها.

من جانبهم، أكد عدد من مسؤولي المقاهي خلال جولة قامت بها «الخليج»، أمس الخميس، على التزامهم بقرار حظر تقديم الشيشة، وعدم تقديمها للعملاء، وفقاً لتعليمات الجهات المعنية وإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ورصدت «الخليج» عدداً من المقاهي قامت بوضع الشيشة في أماكن مغلقة، وبعيداً عن أعين مرتادي المقاهي، كما قام عدد من المقاهي بوضع ستار من القماش على الركن المخصص لتصنيع، وإعداد الشيشية.

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وقال باسل العريضي مدير أحد المقاهي، إن القرار سيؤثر في حركة مرتادي المقهى، لكن الإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس على رأس الأولويات، وتصب في النهاية في خدمة صحة الأفراد.

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في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيقي أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، وجهت دائرة التنمية الاقتصاية في دبي وبلدية دبي جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة بالامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بصورة فورية، ولمدة أسبوعين اعتباراً من أمس الخميس.

وأكدت البلدية أنه سيتم تفتيشها للتحقق من الامتناع عن تقديم الشيشة بشكل كامل وسيتم التحقق في ذلك.

وحظرت دائرة بلدية رأس الخيمة تقديم «الشيشة»، بجميع أنواعها، ومسمياتها، في المقاهي، والمرافق الأخرى، في جميع مناطق الإمارة، اعتباراً من، أمس الخميس، 12 مارس/‏‏ آذار الجاري، حتى إشعار آخر، في تعميم أصدرته البلدية، ووجّهته للمنشآت ذات الصلة، والجهات المختصة.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام الدائرة، أن البلدية اتخذت قرارها، وتعمل على ضمان تطبيق إجراءاته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في رأس الخيمة، انطلاقاً من الحرص على اتخاذ التدابير الصحية الاحترازية، وضمان حماية الصحة والسلامة العامة، وانسجاماً مع خطط الدولة وجهودها في هذا الاتجاه.

حظرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تقديم الشيشة في جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم العاملة في عجمان بشكل فوري. وأصدرت الدائرة قراراً إدارياً، بشأن الحظر المؤقت لتقديم الشيشة، وعلى جميع أصحاب المنشآت العاملة في الإمارة إيقاف خدمات تقديم الشيشة بشكل فوري، على اختلاف مسمياتها وأنواعها، وذلك لمرتاديها وطواقم العمل فيها، حتى إشعار آخر، مع الاستمرار بتقديم بقية الخدمات والأنشطة المصاحبة، مثل الوجبات الغذائية والمشروبات الباردة والساخنة وما في حكمها.

ووجَّهت بلدية الفجيرة بالامتناع عن تقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والمنشآت السياحية، حتى إشعار آخر، وبشكل فوري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تطبقها من أجل الصحة العامة.

وأوعزت البلدية إلى مفتشيها بتنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.. ذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، مؤكدة أن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات القانونية.