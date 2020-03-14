الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع آسيوي، زوّر في تصريح مواقف سيارات بالتلاعب في تاريخ صلاحيته، ودقق مفتش بهيئة الطرق والمواصلات على التصريح من الحاسب اللوحي، وتأكد أنه غير فعال، فأبلغ الشرطة التي تواصلت مع المتهم، فاعترف بالتزوير.
■هاجم عاطل إفريقي وآخرون هاربون عاملاً آسيوياً في منطقة القوز، واعتدوا عليه، وشلوا حركته، وسرقوا منه 2000 درهم وهاتفاً، واستغاث العامل بالمارة، فهرب اللصوص، فيما استطاع المجني عليه الإمساك بالإفريقي، وتسليمه إلى دورية الشرطة التي أحالته إلى النيابة، فأحالته إلى المحكمة بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه.
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إعداد: محمد فودة
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