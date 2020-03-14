شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■استخدم مدير شركة وصفاً بذيئاً معتاداً باللغة الإنجليزية ضد أحد موظفيه، تعبيراً عن غضبه من خطأ ارتكبه الموظف، على الرغم من أنه لم يوجه الحديث صراحة إلى الموظف الذي أقر بخطئه، وطلب من المدير الاعتذار كذلك عن اللفظ المسيء، لكن الأخير رفض.. هذا الموقف حدث أمام زملاء الموظف، فهل هناك إجراء قانوني يمكن اتخاذه بحق المدير؟ (س ـ ل)
■■ليس من المسموح قانوناً استخدام ألفاظ مسيئة مع أي شخص، سواء كان موظفاً أو شخصاً عادياً في الطريق، ومن يفعل ذلك يعد منتهكاً للقانون، ويمكن اتخاذ إجراء ضده بتحرير بلاغ لدى الشرطة، ومنها إلى النيابة العامة، ثم محكمة الجنح، وربما يواجه الشخص في حالة إدانته عقوبتي السجن والغرامة أو إحداهما. وفي حال خوف الموظف من الضرر، فإنه لا يحق للمدير المساس به، لأن هذا حقه القانوني، وإذا تعرض الموظف لأي مشكلة فمن حقه اللجوء إلى الجهات المعنية بالشكوى.
وبأي حال من الأحوال يجب أن تكون العلاقة بين المدير ومرؤوسه محل تقدير واحترام متبادل، لأن القانون يفرض على الطرفين ذلك، ويوفر الحماية اللازمة لكل أفراد المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بجرائم السب والقذف أو الاعتداء، كما أن للوعي بالحقوق دوراً مهماً في ردع أي شخص يتجاوز، وتظل الإمارات إحدى الدول التي يظللها قانون عادل يُطبّق على الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | استشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.