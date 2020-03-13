الامارات | "بلدية دبي" تلزم المؤسسات الغذائية بتوثيق إجراءات تطهير مرافقها ونظافة العاملين بها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت بلدية دبي كافة المؤسسات الغذائية " مطاعم – مقاهي – هايبر – سوبر ماركت – والبقالات " في إمارة دبي، بضرورة الإلتزام بمتطلبات بتكثيف إجراءات التنظيف والتطهير لمرافقها، وتوثيقها في سجلات خاصة.
ووجهت البلدية في تعميم أرسلته أخيراً، إلى تلك المؤسسات، إلى ضرورة زﻳﺎدة دورﻳﺔ اﻟﺘﻨـــــــــﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على " ﻃﺎوﻻت وﻣﺎﻛﻴﻨﺎت دﻓﻊ اﻟﻨﻘﻮد، ﻃﺎوﻻت وﻛﺮاﺳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﺎم، ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻌﺎم ودﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ، دورات اﻟﻤﻴﺎه، ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻔﻮط وﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻟﺮﻓﻮف واﻟﻜﺒﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة، ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق".
وشددت البلدية أيضاَ في التعميم الصادر عن إدارة الصحة والسلامة بها، على ضرورة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ على ﻏﺴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ في أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻓي ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ في اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.
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