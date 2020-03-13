الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من تجاوز الإشارة بـ «مشاهد حقيقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من تجاوز الإشارة بـ «مشاهد حقيقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي على منصاتها في التواصل الاجتماعي، مشاهد حقيقية توضح خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، لتوعية السائقين بضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات، وعدم الانشغال بغير الطريق تفادياً لوقوع الحوادث، من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وذلك ضمن حملة #درب_السلامة.

وحثت على الالتزام بالإشارات الضوئية عند التقاطعات موضحة، أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب تلك المخالفة الخطرة، منها عدم الانتباه والانشغال عن الطريق، أو نتيجة زيادة بعض السائقين سرعاتهم لإدراك الإشارة قبل التحول.

وأشارت إلى تنفيذ حملة توعية مرورية، ضمن خطتها الاستباقية لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، لنشر الوعي بخطورة تجاوز الإشارة الحمراء، عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية، وحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور ضمن الجهود التي تستهدف أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.

يذكر أن مخالفة تجاوز الإشارة للمركبات الخفيفة غرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وبالنسبة للشاحنات غرامة 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام للمركبات الثقيلة.