الامارات | خليجي وزوجته أمام المحكمة للاعتداء المتبادل

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي وزوجته أمام المحكمة للاعتداء المتبادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية اعتداء بالضرب والسب المتبادل بين خليجي وزوجته، وقدم الزوجان بلاغات إلى الشرطة ضد بعضهما، وأمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحكمة بتهمة الاعتداء المتبادل، وحكمت عليهما المحكمة الابتدائية بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

وقال المتهم الأول (الزوج)، أمام هيئة المحكمة، إن خلافات نشبت بينه وبين زوجته أفقدتهما الوصول إلى حل، ما أستدعى ذهابهما إلى محكمة الأحوال الشخصية، ما أدى إلى سوء الحالة بينهما وزيادة الجفاء، وبينما كانا في نقاش تعالت الأصوات وازدادت حدة ما أفقدهما أعصابهما وأدى إلى مشاجرة نشبت بينهما، نتجت عنها إصابة بيده.

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وأفادت المتهمة الثانية (الزوجة) بأنها حين اشتد الشجار بينهما هربت إلى الغرفة محاولة إغلاق الباب لتمنع زوجها من الدخول، إلا أنه أمسك بالباب وحاول فتحه ودفعه بقوة ما أدى إلى إصابتها.

فيما قدمت محامية الدفاع عن الزوجة دفوعاتها القانونية، موضحة أن تقرير المستشفى أثبت تعرض الزوجة لإصابات مختلفة في أجزاء من جسدها، ما أقعدها عن العمل لمدة 20 يوماً، ولم يشر التقرير الطبي إلى إصابة الزوج.

وعرضت عليهما المحكمة الصلح إلا أن الزوجة قالت إن الاتصال مفقود بينهما، وهي لا تراه أو تقابله حتى يحدث صلح بينهما.