الامارات | حظر مؤقت لـ«الشيشة» في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.. وعقوبات للمخالفين

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر مؤقت لـ«الشيشة» في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.. وعقوبات للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الجهات المختصة في إمارات دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة حظر تقديم الشيشة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة تطبيق عقوبات على المخالفين.

ووجهت اقتصادية دبي وبلدية دبي، أمس، جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة بالامتناع عن تقديمها في مرافقها، بصورة فورية، لمدة أسبوعين، اعتباراً من أمس، وأكدا أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.

بدورها، أصدرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أمس، قراراً إدارياً بشأن الحظر المؤقت لتقديم الشيشة بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم العاملة في الإمارة.وقالت في تعميم: «على جميع أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم العاملة في الإمارة إيقاف خدمات تقديم الشيشة فوراً حتى إشعار آخر، مع الاستمرار بتقديم بقية الخدمات والأنشطة المصاحبة، مثل الوجبات الغذائية والمشروبات الباردة والساخنة وما في حكمها».

وأعلنت بلدية رأس الخيمة عن إيقاف تقديم الشيشة في جميع المرافق والمقاهي في إمارة رأس الخيمة اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر، انطلاقاً من حرصها على تحقيق التدابير الاحترازية ولضمان الصحة والسلامة العامة.

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وقال مدير عام بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «سيتم نشر مراقبين على المرافق والمقاهي في جميع مناطق الإمارة للتأكد من تطبيق تعليمات البلدية، وفي حال ضبط أي مرفق يقدم الشيشة إلى الزبائن، فسيتم تطبيق القانون بحقه».

إلى ذلك، وجهت بلدية الفجيرة جميع المنشآت الفندقية ومقاهي الشيشة والمطاعم المرخصة في الإمارة إلى الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها حتى إشعار آخر، مؤكدة تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الامارة والمطاعم إلى الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بشكل فوري وعاجل، وأكدت في تعميم أصدرته أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من الالتزام بالقرار الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي: «سيتم تطبيق التشريعات النافذة في حالة أي انتهاك للتعميم واستمرار تقديم الشيشة في أي مقهى أو مطعم، وستتعرض المطاعم والمقاهي المخالفة للقرار لعقوبات مشددة تبدأ من الإنذار كمرحلة أولى، ثم الغرامات المالية، وتصل إلى حد الإغلاق لمدد محددة، وذلك حسب المخالفة وتكرارها».

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت أخيراً، تقريراً حذّر فيه أطباء من انتقال الفيروسات والميكروبات بالمقاهي نتيجة تدخين الشيشة وانتشار دخانها الكثيف في الأماكن المغلقة، واستخدامها من قبل عدد من المدخنين، مؤكدين أن الشيشة مصدر للأمراض، ما يجعل مستخدميها عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض الصدرية المعدية.