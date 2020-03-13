الامارات | إنقاذ 3 مصابين في انقلاب شاحنة بخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 مصابين في انقلاب شاحنة بخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابت طواقم الإسعاف الوطني، إلى جانب شرطة الشارقة وفرق دفاع مدني الشارقة والفجيرة، يوم الإثنين الماضي، إلى حادث انقلاب شاحنة في منطقة القادسية في خورفكان، أسفر عن ثلاثة مصابين، أحدهما كانت حالته بليغة ومحصوراً داخل الشاحنة، والاثنان الآخران بين البسيطة والمتوسطة.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإسعاف الوطني، يوم الإثنين الماضي، في تمام الساعة 8:26 صباحاً يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة القادسية مع وجود ثلاثة مصابين، بضمنهم مصاب محصور داخل الشاحنة، وعليه تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف ومركبتي مستجيب أول الى مكان الحادث.

وفور الوصول قامت طواقم الإسعاف الوطني بإسعاف اثنين من المصابين في مكان الحادث ونقلهما إلى المستشفى أثناء قيام أفراد الدفاع المدني بعملية إخراج سائق الشاحنة الذي كان محصوراً داخلها وفي حالة حرجة، ليتم تسليمه بعدها إلى طواقم الإسعاف ونقله إلى مستشفى خورفكان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وناشد الإسعاف الوطني، السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع.