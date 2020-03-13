الامارات | إفريقي غاضب يعتدي على زملائه ويعض شرطياً

شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقي غاضب يعتدي على زملائه ويعض شرطياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي عاملاً إفريقياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على موظفي الشركة التي يعمل فيها بسبب مشكلات في العمل، ثم قاوم رجال الشرطة أثناء محاولة السيطرة عليه، وعض إصبع أحدهم، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جناية التعدي على أحد العاملين في الأجهزة الشرطية.

وقال أحد المجني عليهم إن بلاغاً ورد عن مشكلة في إحدى الشركات، فانتقل إلى هناك في دورية الشرطة، ووجد المتهم الذي هاجم زملاءه في الشركة، وكان في حالة هياج، فحاول إقناعه بهدوء أن ما يفعله خطأ ويجب أن يلتزم بالإجراءات القانونية، لكنه لم يستجب، فطلب منه ركوب سيارة الدورية إلا أنه رفض كلياً، فطلب الشرطي دورية أخرى للمساندة.

وتابع أن زميلين حضرا في دورية أخرى، وحاولا بدورهما إقناعه بهدوء بالتوقف عن المقاومة، إلا أنه قاومهما وبدأ التهجم عليهما ودفعهما، فتم إسقاطه أرضاً بسبب لجوئه إلى العنف، فبادر من جانبه بعض إصبع الشرطي المجني عليه، قبل أن يسيطروا عليه ويقتادوه في دورية الشرطة.

من جهته، قال المجني عليه الثاني إن زميله اتصل بغرفة العمليات طالباً المساندة، نظراً إلى أن أحد الأشخاص يرفض الانصياع له، فانتقل مع زميله في الدورية، وشاهدا المتهم وطلبا منه بهدوء التصرف بانضباط وعدم القيام بأفعال ستنعكس عليه قانوناً لكنه كان غاضباً، ورفض الدخول إلى الدورية، وبادر بالاعتداء مستغلاً بنيته الجسمانية القوية، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه في النهاية بعد أن عض إصبع أحدهم وتسبب في إصابات لرجال الشرطة.