الامارات | الصحة تعلن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

‎ و أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة و شملت شخصا من كل من بنغلاديش و الصين و إيطاليا و بذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 20 حالة حتى الآن.

‎ و أكدت وزارة الصحة و وقاية المجتمع أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة و ذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.. مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة و الرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس و متابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

