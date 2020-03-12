الامارات | بالفيديو.. تعقيم حافلات ومركبات الأجرة برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعقيم حافلات ومركبات الأجرة برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن تطبيق إجراءات وقائية حرصاً على سلامة وصحة المجتمع والمتعاملين، تتضمن برنامج التعقيم الإضافي اليومي لأسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي في إمارة رأس الخيمة، حيث تتم عملية التعقيم بعد كل رحلة للحافلات كما يتم التعقيم اليومي لمركبات الأجرة وذلك من خلال أفضل المواد والاجهزة المعتمدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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