الامارات | تعرف إلى إجراءات رأس الخيمة لحظر الشيشة في المقاهي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى إجراءات رأس الخيمة لحظر الشيشة في المقاهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، لـ"الامارات اليوم"، إن البلدية ستقوم بنشر مفتشين من قسم الصحة العامة في المرافق والمقاهي في جميع مناطق الإمارة للتأكد من التزامهم بوقف تقديم الشيشة اعتبارا من اليوم وحتى إشعارا آخر، انطلاقا من حرص البلدية على تحقيق التدابير الاحترازية ولضمان الصحة والسلامة العامة.

وأوضح أنه في حال ضبط أي مقهى أو مرفق يقوم بتقديم الشيشة وأنواعها إلى الزبائن ويخالف قرار البلدية فسيتم تطبيق القانون بحق الغير ملتزمين، لافتا إلى أن البلدية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه جميع المرافق والمقاهي في الإمارة بتوقيف تقديم الشيشة بجميع أنواعها ومسمياتها وذلك حتى إشعار آخر.