الامارات | رأس الخيمة توقف تقديم الشيشة حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة توقف تقديم الشيشة حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية رأس الخيمة عن إيقاف تقديم الشيشة في جميع المرافق والمقاهي في إمارة رأس الخيمة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، انطلاقا من حرصها على تحقيق التدابير الاحترازية ولضمان الصحة والسلامة العامة.
وأوضحت أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه جميع المرافق والمقاهي في الإمارة بتوقيف تقديم الشيشة بجميع أنواعها ومسمياتها وذلك حتى إشعار آخر.
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