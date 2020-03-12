الامارات | «أبوظبي للتقاعد»: 6 معاملات «عن بُعد» متاحة للمتقاعدين والمشتركين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتقاعد»: 6 معاملات «عن بُعد» متاحة للمتقاعدين والمشتركين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد إنجاز 60% من عملياته الرئيسة، عبر نظام العمل عن بٌعد، لافتاً إلى جاهزيته لتنفيذ كل عمليات الصندوق عن بُعد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تطبيق نظام العمل عن بُعد ضمن مبادرة الشهر الرقمي التي أطلقتها حكومة أبوظبي أخيراً، لتعزيز استفادة المتعاملين من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة، التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة.

وتشمل العمليات الرئيسة التي أنجزها الصندوق عبر نظام العمل عن بُعد، خدمات تسجيل المؤمّن عليهم وتحديث بياناتهم، وطلبات ضم الخدمة، وطلب صرف المعاش التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، ونقل المؤمّن عليهم.

Advertisements

وأكد الصندوق استمراره في تقديم كل خدماته بالكفاءة والسرعة نفسها عبر جميع قنواته الرقمية، البوابة الإلكترونية https://www.pension.gov.ae ، والتطبيق الذكي «تقاعد أبوظبي»، مشيراً إلى أنه يُقدّم من خلالهما 18 خدمة لجهات العمل، و21 خدمة للمتعاملين (المؤمن عليهم، المستحقون، المتقاعدون).

وأوضح الصندوق أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لتجربة نظام العمل عن بُعد، قبل نهاية عام 2018، من خلال اعتماد نظام «المكتب الذكي»، الذي يتيح لموظفي الصندوق إمكانية إنجاز المهام الوظيفية دون الحاجة للدوام اليومي في مقر العمل.

وأشار إلى أنه تم تطبيق التجربة على عدد من الإدارات المختلفة في الصندوق، حيث أصبح بإمكان موظفي الصندوق تقديم جميع خدماته عن بُعد، دون الحاجة للحضور شخصياً لمقر العمل، إضافة إلى تمكّن موظفي مركز التواصل مع جهات العمل من تلقي اتصالات واستفسارات جهات العمل عبر هواتفهم الشخصية خلال ساعات العمل الرسمية، من أي مكان، وذلك من خلال الربط الذكي لنظام اتصالات الصندوق بهواتفهم عبر تحويل المكالمات.

وأكد الصندوق أن نتائج تقييم التجربة الأولى أظهرت نجاحاً كبيراً عبر الأرقام والإحصاءات التي بيّنت زيادة لافتة في أعداد المعاملات المنجزة من قبل الموظفين، بما فيها الرد على استفسارات المتعاملين.