الامارات | دبي تحظر الشيشة في المقاهي لمدة أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحظر الشيشة في المقاهي لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي، جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة بالامتناع عن تقديم الشيشة، في مرافقها، بصورة فورية، لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم.

وأكدتا أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.