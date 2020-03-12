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الامارات | دبي تحظر الشيشة في المقاهي لمدة أسبوعين

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وجيه السباعي – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي، جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة بالامتناع عن تقديم الشيشة، في مرافقها، بصورة فورية، لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم.

وأكدتا أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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