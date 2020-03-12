الامارات | حكومة أبوظبي تعلن تفعيل "الدوام عن بعد" لهذه الفئات

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أبوظبي تعلن تفعيل "الدوام عن بعد" لهذه الفئات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏ أعلنت منذ قليل حكومة أبوظبي تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض من موظفي الجهات الحكومية، مستفيدة من منظومتها التقنية المتطورة وجاهزيتها التكنولوجية ذات المواصفات العالمية، بما يضمن انسيابية العمل وكفاءة الإجراءات، في إطار تسريع استراتيجية التحول الرقمي. وذكرت الحكومة - في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"- أنه تعزيزاً لسلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة أبوظبي حرصاً على سلامة وصحة مواردها البشرية، فإن التركيز في نظام "العمل عن بعد" ينصب على الموظفين من كبار المواطنين، والموظفات اللاتي يعلن أطفالاً، والموظفين الذي يعانون من أمراض مزمنة وأعراض تنفسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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