الامارات | «التعليم والمعرفة»: عودة الطلبة إلى المدارس مرهونة بتقييم الوضع الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة»: عودة الطلبة إلى المدارس مرهونة بتقييم الوضع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن قرار عودة الطلبة إلى المدارس في إمارة أبوظبي، عقب فترة تعليق الدراسة داخل المنشآت التعليمية، البالغة أربعة أسابيع، يتوقف على قيام الجهات الصحيّة الحكوميّة بتقييم الوضع بشكل مستمر خلال العطلة، وسيتم الإعلان فور صدور أيّ قرارات متعلّقة بهذا الشأن؛ وتوضيح آخر المستجدات، مشيرة إلى أن إلغاء قرار تعليق عمل الحضانات متوقف على التقييم الصحي أيضاً.

وأوصت الدائرة، عبر إرشاداتها الخاصة بمستجدات الوضع المدرسي، بعدم حضور الصفوف في المؤسسات أو مراكز التدريب الخارجية التي تقدم الدعم الإضافي للّغات أو المواد الأخرى مثل الرياضيات، وغيرها من المواد الدراسية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة خلال هذه الفترة.

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ودعت الدائرة ذوي الطلبة إلى التواصل معها إذا كانت لديهم أية أسئلة متعلقة بالمدارس الخاصة، مشيرة إلى أنها خصصت رقم 0563771833 للإجابة عن كل الاستفسارات ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع.

وأشارت إلى أن الطلبة أصحاب الهمم سيحصلون هم أيضاً على التعليم عن بُعد خلال فترة إغلاق المدارس، وسيتم تزويدهم بالمواد التعليمية اللازمة من قبل مدارسهم، كما سيحصل أولياء الأمور على الدعم والإرشاد اللازمين من مدارس أبنائهم، لضمان تطبيق برامج التعليم عن بُعد بفاعلية.

وأكدت أن المعلمين سيكونون موجودين وعلى أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للطلبة عند انطلاق عملية التعليم عن بُعد، ابتداءً من 22 مارس الجاري.