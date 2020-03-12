الامارات | شرطة دبي تنتشل سيارة سقطت في مياه الخور

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنتشل سيارة سقطت في مياه الخور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن فريق الغواصين بقسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بمشاركة الدوريات البحرية المشتركة بقسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانئ، من انتشال سيارة صالون سقطت في مياه خور دبي، نتيجة عدم تركيز سائقها وفقدان السيطرة عليها، وتمكن السائق من الخروج من السيارة والسباحة نحو الرصيف قبل استقرارها في قاع الخور.

وقال رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، الذي تواجد بمكان الحادث وأشرف على انتشال المركبة، إن غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً في تمام الساعة 11:53 مساءً، يفيد بسقوط سيارة في خور دبي، ما دفع دوريات قسم الإنقاذ البحري وأفراد دوريات الأمن البحري، إلى التوجه إلى مكان الحادث على الفور بسرعة استجابة بلغت أربع دقائق.

Advertisements

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، العقيد سعيد المدحاني، جرت محاولات البحث ليلاً عن السيارة التي جرفتها المياه بسبب وجود تيار بحري في خور دبي، مبيناً أن الغواصين تمكنوا من العثور عليها في قاع الخور بشكل مقلوب بعد أن جرفتها المياه مسافة 130 متراً من مكان سقوطها.

وتابع النقبي أنه بالتعاون المشترك مع آليات السحب والرفع التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ تمكن فريق الغواصين من إحكام ربط السيارة، ثم العمل على سحبها ورفعها من قاع الخور إلى الرصيف، مضيفاً أن عملية إخراج السيارة تمت على عمق 37 قدماً تحت الماء، حيث الرمال الخفيفة المتناثرة بفعل التيارات البحرية وحركة الملاحة البحرية في الخور، التي تمت عملية التحكم فيها من قبل الدوريات المختصة واستمرارها مع ضمان سلامة الغواصين.

ودعا النقبي قائدي المركبات إلى الانتباه وأخذ احتياطات الأمن والسلامة عند القياد، خصوصاً بالممرات الخدمية القريبة من الأرصفة البحرية، والالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية حرصاً على سلامتهم.