الامارات | «أوقاف دبي» تبحث نتائج رفع نسبة التوطين ضمن كوادرها

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» تبحث نتائج رفع نسبة التوطين ضمن كوادرها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على أحدث نتائج رفع نسبة التوطين ضمن كوادر المؤسسة في مختلف المستويات الوظيفية، وذلك في إطار جهود المؤسسة لمواصلة تعزيز نسب التوطين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الـ13 لمجلس إدارة المؤسسة، الذي استعرض الإنجازات على مستوى رفع نسب التوطين في تقرير الموارد البشرية للمؤسسة خصوصاً توطين الفئة القيادية بنسبة 100% وتوطين الفئة الإشرافية بنسبة 94% وتوطين الفئة التنفيذية بنسبة 71%.

وهنّأ المجلس كل كوادر المؤسسة على حلولها ضمن المراكز الخمسة الأولى في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي وتحقيقها المركز الخامس فيه، واطلع على تقارير نظام الحوكمة في المؤسسة وتحديث بيانات المستفيدين في ملفات القصر وتقارير الأوقاف بنظارة الغير.

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كما اطلع المجلس على الخطوات التي أسهمت في تحقيق مركز متقدم للمؤسسة على مؤشر السعادة، وفي مقدمتها استحداث خدمات وقفية جديدة تخدم فئات القصر وكبار السن وأصحاب الهمم وذويهم.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة عيسى الغرير، إن تحقيق المؤسسة نسب توطين نوعية في الفئات القيادية والإشرافية والتنفيذية يُشكل خطوة مهمة على مسار تعزيز دور الكوادر الوطنية في المواقع كافة، لخدمة المجتمع على النحو الأمثل وتحقيق ريادة الكفاءات من مواطني ومواطنات الدولة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وتحقيق رؤيتنا الهادفة للوصول إلى الريادة في إدارة وتنمية أصول القصر والوقف.

من جانبه، ذكر الأمين العام للمؤسسة علي المطوع، أن وجود مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي في المراكز الخمسة الأولى في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي، إضافة إلى تسريعها وتيرة التوطين هما محل اعتزاز وفخر لموظفيها وكوادرها، لأنهما يمثلان ثمرة جهود حثيثة ومستمرة للارتقاء الدائم والتحسين المتواصل لخدماتها المقدمة للمجتمع.

- المجلس اطلع على خطوات تحقيق مركز متقدم للمؤسسة على مؤشر السعادة.