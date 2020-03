التربية تعلن العودة للمدارس بتاريخ 5 أبريل

دبي - بواسطة محمد فارس © 2018 Natalia Ganelin Close up of a yellow school bus with the red STOP sign

عممت وزارة التربية والتعليم على إدارات المدارس الحكومية بالالتزام بعدم تواجد أي طلبة في مبنى المدارس لمدة أربعة أسابيع من تاريخ 08/03/2020 وحتى تاريخ 04/4/2020 وذلك ضمن ضوابط واضحة.

أما بخصوص استئناف دوام الطلبة للفصل الدراسي الثالث، فبينت الوزارة أنه يستأنف الطلبة الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 05/04/2020م، كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يخص ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس “كورونا” المستجد وتفشيه في عدة دول ، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حالة التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

شاهد: محمد بن راشد يبحث عن معلمة استقبلت الطلاب بإيجابية

فيديو مقدم من Ajel Electronic Newspaper

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان

وقالت الوزارة في تعميها الصادر تحت مسمى إجازة الربيع إن إجازة الطلبة تم تقديم موعدها لجميع الطلبة على أن تبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 08/03/2020م وحتى مساء يوم الخميس الموافق 19/03/2020م ( لمدة أسبوعين ).

أما إجازات الهيئة الإدارية فتكون من يوم الأحد الموافق 08/03/2020م وحتى يوم الخميس الموافق 12/03/2020م ( لمدة أسبوع )، مشيرة إلى ضرورة إلتزام الهيئة الإدارية والتعليمية بحضور التدريب التخصصي المباشر بدءاً من يوم الأحد الموافق 15/03/2020م وحتى يوم الخميس 19/03/2020م من الساعة 09:00 صباحا – 01:00 ظهرا، وفقا لجدول التدريب الذي سوف يعمم لاحقاً على أن تتابع إدارات المدارس حضور الهيئة الإدارية والتعليمية للتدريب المباشر بشكل يومي، على أن يتابع أيضا مديري النطاق التدريب المباشر في المدارس التابعة له، وتقديم الدعم اللازم .

أما عن مبادرة التعليم عن بعد للطلبة فقالت الوزارة إن العمل بمبادرة التعليم عن بعد يبدأ لجميع الطلبة بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 22/03/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 02/04/2020 ( لمدة أسبوعين ) لجميع الطلبة وفق الجدول المدرسي المحدد من الساعة ال 8:30 صباحاً، حتى الساعة ال 1:30 ظهراً.

وقالت الوزارة تلتزم الهيئة الادارية والتعليمية في الدوام الرسمي في المدارس في خلال فترة تطبيق مبادرة التعلم عن بعد من الساعة ال 8:00 صباحاً، حتى الساعة ال 2:00 ظهراً و تعمل إدارات المدارس على تهيئة بيئة العمل بمبادرة التعليم عن بعد لجميع الفئات المستهدفة ( الطلبة/ المعلمين / أولياء الأمور)، وتقديم الدعم اللازم.

بالصور: تعرف على أطول مباني دبي

The post التربية تعلن العودة للمدارس بتاريخ 5 أبريل appeared first on hnauae.