الامارات | خدمة جديدة من النيابة العامة لمتابعة الدعاوى الجزائية دون حضور شخصي

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة من النيابة العامة لمتابعة الدعاوى الجزائية دون حضور شخصي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت النيابة العامة في دبي خدمة الرسائل النصية في مراحل الدعاوى الجزائية بدءً من تسجيل البلاغ الجزائي برقم دعوى جزائية في النيابة العامة، وحتى التصرف أو الحكم في الدعوى الجزائية بحكم بات، وذلك في إطار سياستها لإسعاد المتعاملين كأحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وبحسب النيابة العامة فإن الخدمة الجديدة تتيح إخطار أطراف الدعوى الجزائية ( المتهم ، الشاكي ) برسائل نصية على هواتفهم النقالة المسجلة في البلاغات الجزائية بما يتخذ في الدعوى الجزائية من إجراءات أو قرارات خلال التحقيق والتصرف والمحاكمة أمام المحاكم الجزائية المختصة بمحاكم دبي، حتى يكون أطراف الدعوى على علم ودراية بما يتخذ من إجراءات وقرارات في الدعوى الجزائية.

وأكدت أن الإجراءات الجديدة تخدم أفراد المجتمع من جوانب عدة إذ تختصر الوقت والجهد فيما يتعلق بالحضور الشخصي، وتتيح لأطراف الدعوى فرصة الاطلاع على آخر المستجدات والمراحل التي تمر بها الدعاوى.

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وأضافت أن خدمة الرسائل النصية تشمل النيابة الجزائية في ديرة وبر دبي، و(النيابات التخصصية، الأسرة والأحداث والمخدرات والسير والمرور والجنسية والإقامة ونيابة الأموال العامة ونيابتي الاستئناف والتمييز ) وإدارة القضايا بالنيابة العامة وفق مراحل الدعوى المختلفة.

وأشارت إلى أن إجمالي الرسائل النصية التي أرسلت إلى أطراف الدعوى الجزائية منذ إطلاق الخدمة في نهاية فبراير وحتى الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بلغ 11 ألف و866 رسالة نصية، بواقع، 3500 رسالة في مرحلة تسجيل الدعوى، و5907 رسالة في مرحلة التصرف، و2450 رسالة في مرحلة المحاكمة.