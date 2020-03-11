الامارات | "التربية" تؤجل اختبارات " EmSAT" إلى 18 أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تؤجل اختبارات " EmSAT" إلى 18 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) المزمع عقده في 21 مارس من الشهر الجاري لطلبة الصف الثاني عشر، إلى 18 إبريل المقبل، وذلك نظراً للأوضاع الحالية، وأرسلت الوزارة رسائل إلى الطلبة أبلغتهم بذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت في وقتاً سابق تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة لمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل وعوضاً عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة وبذلك ضمان لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس في عدد أيام الدراسة.