الامارات | الصحة تلزم شركة بإضافة تحذيرات لدواء قد يسبب الضعف العضلي وضيق التنفس

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تلزم شركة بإضافة تحذيرات لدواء قد يسبب الضعف العضلي وضيق التنفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة تحذيرات على المستحضر الدوائي (ferinject 500mg 10mg Iv injection)، والذي تصنعه شركة Vifor international ، ويستخدم لعلاج نقص الحديد في المرضى الذين أصبح تناول الحديد عن طريق الفم غير فعال بالنسبة لهم.

وأوضحت الوزارة سبب التحذير، في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية، أن استخدام الدواء المذكور قد يتسبب في نقص فوسفات الدم، والأعراض تشمل، الوهن، التعب، الضعف العضلي، ضيق التنفس، عدم انتظام دقات القلب والصداع.

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بخصوص خطر نقص فوسفات الدم في المرضى المستخدمين للدواء، وعليه يجب تقييم مرضاهم بشكل روتيني قبل البدء في العلاج ومتابعة المرضى المعرضين للخطر.

وألزمت الوزارة الشركة المنتجة بتحديث النشرة الداخلية للمنتج لتشمل الاحتياطات الإضافية، وهي، نقص فوسفات الدم الخفيف عادة ما يكون بدون أعراض، ولكنه قد يظهر مع الألم والغثيان والوهن، و نقص فوسفات الدم الشديد قد يرتبط بالأعراض العضلية (الضعف والوهن) مما يؤدي إلى اعتلال عضلي تدريجي بما في ذلك مشاكل قلبية وتنفسية والوفاة، وقد يرتبط أيضاً بالأعراض العصبية (تغيير في الحالة العقلية والشلل(، فضلاً عن ارتباطه بالتغيرات الدموية.