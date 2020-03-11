الامارات | "التعليم والمعرفة": عودة الدراسة في المدارس والحضانات تتوقف على تقييم الوضع الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم والمعرفة": عودة الدراسة في المدارس والحضانات تتوقف على تقييم الوضع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، أن قرار عودة المدارس في إمارة أبوظبي، عقب فترة تعليق الدراسة داخل المنشآت التعليمية، البالغة أربعة أسابيع، يتوقف على قيام الجهات الصحيّة الحكوميّة بتقييم الوضع بشكل مستمرّ خلال العطلة، وسيتم الإعلان فور صدور أيّ قرارات متعلّقة بهذا الشأن؛ وتوضيح آخر المستجدات، مشيرة إلى أن إلغاء قرار تعليق عمل الحضانات متوقف على التقييم الصحي أيضاً.

وأوصت الدائرة بعدم حضور الصفوف في المؤسسات أو مراكز التدريب الخارجية التي تقدم الدعم الإضافي للّغات أو المواد الأخرى مثل الرياضيات وغيرها من المواد الدراسية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الطلبة لن يسمح لهم أيضاً بزيارة المدرسة خلال فترة توقف الدراسة داخل المنشآت التعليمية، ويمكنهم الحصول على مساعدة المعلمين من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

ودعت الدائرة ذوي الطلبة إلى التواصل معها إذا كانت لديهم أية أسئلة متعلقة بالمدارس الخاصة، مشيرة إلى أنها خصصت رقم 0563771833 للإجابة عن كل الاستفسارات ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً لغاية 8:00 مساءً من يوم السبت لغاية يوم الخميس.