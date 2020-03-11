الامارات | حبوب فشار تقتل طفلة برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب فشار تقتل طفلة برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلة رضيعة مواطنة تبلغ من العمر 14 شهرا مساء أمس في مدينة شعم شمال رأس الخيمة إثر ابتلاعها كميات كبيرة من الفشار مرة واحدة ما أدى إلى تعرضها للاختناق وعدم قدرتها على التنفس

وقال مصدر طبي في مستشفى شعم لـ "الإمارات اليوم" إن الطفلة وصلت إلى المستشفى في حالة وفاة لانقطاع التنفس عنها بسبب تناولها كميات من حبوب الفشار عالقة في مجرى التنفس.

وأوضح، أنه فور وصول الطفلة حاول الفريق الطبي إجراء عملية إنعاش وإخراج الفشار من حلقها إلا أنها كانت متوفية، ولفت إلى أن تأخر وصول الطفلة المستشفى تسبب في تدهور حالتها الصحية وتعرضها للوفاة ولو تم احضارها فور تعرضها للاختناق لتعامل معها الفريق الطبي بكل حرفية وأنقذ حياتها.

وأوضح أنه يجب على الأهالي ضرورة الانتباه ومراقبة أطفالهم وعدم تركهم يأكلون بمفردهم أي حبوب لتفادي تعلقها في الحلق واصابتهم بالاختناق.