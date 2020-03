هيئة التأمين تصدر قائمة تدابير احترازية للحد من تداعيات كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أخطرت هيئة التأمين جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والعاملين في القطاع، ضرورة اعتماد السياسات اللازمة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع التأمين في الإمارات.

وطالبت الهيئة في تعميم نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الشركات العاملة في الدولة وجوب اتخاذ القرارات المناسبة بشأن دعم أي من العملاء وحملة وثائق التأمين المتأثرين بالفيروس، حيث أن الشركات ستبقى مسؤولة عن القرارات المتخذة بهذا الشأن وبما يحافظ على سلامة مركزها المالي وملاءتها المالية والالتزامات المترتبة عليها.

وألزمت الهيئة كافة الشركات بتفعيل خطة التعافي من الطوارئ وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر في الشركة لضمان استمرارية الاعمال حيث تحتوي الخطة قائمة بالوظائف التي تحتاج اليها الشركة للإبقاء على سير الاعمال، وتوفير المعدات التي تحتاج اليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال عن بعد، وتوفير الأموال التي قد تحتاج اليها الشركة للإبقاء على سير الاعمال، واعتماد هذه الميزانية من إدارة الشركة وفق مقتضى الحال لكل شركة، بالإضافة الى أي متطلبات أخرى حسب مقتضى الحال.

وفيما يتعلق بموظفي الشركات، فقد ألزمت هيئة التأمين جميع العاملين في الشركات بتطبيق كافة الشروط والتعليمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، بما فيها الحجر الصحي في حال السفر والعودة الى أرض الدولة من الدول الأكثر تضررا من انتشار الفيروس، وذلك في حال السفر عبر جميع المنافذ سواء كان السفر بداعي العمل أو لأسباب شخصية.

كما أوصت الهيئة، في تعميمها رقم 3 لسنة 2020 وحمل توقيع المدير العام، بالعمل من المنزل لأي موظف ظهرت عليه أي من الأعراض المشابهة لأعراض المرض ومنها السعال أو الزكام واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في المراكز الصحية، والتوصية بإلغاء جميع الفعاليات الداخلية التي تتطلب تواجد وتجمع الموظفين في مكان واحد داخل جهة العمل، والتوصية بإمكانية المشاركة في المؤتمرات أو ورش العمل او الدورات التدريبية او الاجتماعات داخل وخارج الدولة من خلال التواصل عبر التقنيات الحديثة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية النظر بإمكانية القيام بإجراءات وقائية أكثر تحفظا كالطلب من الموظفين العمل عن بعد لمدة معينة من خلال التفعيل المبكر والوقائي لخطة التعافي من الحالات الطارئة.

وأكدت الهيئة في سرد توصياتها للعاملين والموظفين في قطاع التأمين بالدولة بضرورة التأكيد على اتباع كافة وسائل النظافة والتعقيم المستمر في كافة مرافق الشركة وقاعات التدريب ومختبرات الحاسوب وفروع الشركة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة وفقا للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

وأوصت بالنظر في إمكانية اعتماد الدوام المرن للسيدات الأمهات ممن لديهن أطفال في رياض الأطفال وتقديم الرعاية والاهتمام اللازم لقسم الخدمات والضيافة في الشركة وتوفير كافة متطلبات السلامة العامة والنظافة والتعقيم والإرشادات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين فيه.

وأوصت هيئة التأمين أيضا بنشر واعتماد رقم هاتف يخصص للطوارئ والرد على استفسارات موظفي الشركة.

