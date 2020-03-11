الامارات | أطباء: أعراض «الإنفلونزا» لا تعني الإصابة بـ «الكورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: أعراض «الإنفلونزا» لا تعني الإصابة بـ «الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء داخل الدولة بأنه على الرغم من تشابه أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، والإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، إلا أنه توجد فوارق ملحوظة بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا، داعين أفراد المجتمع إلى ضرورة معرفتها بشكل جيد، تحاشياً للخوف والهلع لمجرد الإصابة برشح.

وأكدوا أن قوة الجهاز المناعي لكل إنسان، تجعل الأعراض تختلف في حدتها من مريض لآخر، إلا أنها تتشابه إلى حد كبير مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، وعلى المريض أن يقلق إذا كان له تاريخ سفر خلال فترة بسيطة إلى إحدى الدول الموبوءة.

من جهتها، أفادت مديرة إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة في دبي المتحدثة الرسمية للقطاع الصحي في الدولة، الدكتورة بدرية الحرمي، بأنه على الرغم من تشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية العادية مع أعراض فيروس كورونا (كوفيد - 19)، إلا أن هناك أموراً محددة قد تدفع المريض إلى القلق وضرورة الفحص، أهمها إذا كان له تاريخ سفر حديث إلى إحدى الدول الموبوءة.

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ولفتت إلى أن حدة الأعراض تتفاوت من مريض إلى آخر، سواء في حالة الإنفلونزا العادية أو «كورونا»، تعتمد على قوة مناعة الشخص المصاب، وإذا كان يعاني أي أمراض مزمنة.

وقال استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، إن أعراض الإنفلونزا الموسمية قد تشابه أعراض الإصابة بـ«كورونا»، مع زيادة أو نقصان في حدة أحدها، حسب مقاومة الجهاز المناعي لجسم المريض.

وأكد استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الزهراء في دبي، الدكتور شريف فايد، أن المصاب بـ«كورونا» يعاني «صداع شديد، وحرارة مرتفعة جداً، وآلام شديدة في الجسم».