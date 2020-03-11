الامارات | امرأة تروّج مخدرات عبر «التواصل الاجتماعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تروّج مخدرات عبر «التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي امرأة عربية تبلغ من العمر 27 عاماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تعاطي وترويج المخدرات، وذلك بعد ضبطها بعد تسليمها عينة من مخدر الحشيش إلى عنصر من شرطة دبي، تمهيداً لبيعها له، واعترفت لاحقاً بأنها تروج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحاجتها إلى سداد إيجار مسكنها.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة تفيد بوجود امرأة تتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتحوز كمية منها بقصد ترويجها على المتعاطين مقابل مبالغ مالية.

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وبعد البحث والتحري تبين صحة تلك المعلومات، وتم تكليف شرطي بالتخفي والتواصل مع المرأة باعتباره زبوناً، وطلب منها شراء كمية من المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأخبرته بأنها تحوز الحشيش، واتفقاً على إتمام عملية التسليم بالقرب من أحد الفنادق.

وفي الموعد المتفق عليه وصل الشرطي في دورية مدنية، وركبت معه المتهمة، وسلمته عينة من مخدر الحشيش الذي تروجه، ثم أرسل إشارة تفيد بإتمام عملية التسليم والاستلام، فتم مداهمة السيارة والقبض على المتهمة، وبسؤالها أفادت بأنها تبيع المخدرات لأنها بحاجة إلى المال لسداد إيجار سكنها.

• المتهمة اعترفت في التحقيقات بترويج الحشيش لحاجتها إلى المال.