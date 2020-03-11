الامارات | محطات شحن مجانية للسيارات الكهربائية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محطات شحن مجانية للسيارات الكهربائية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تركيب شواحن للمركبات الكهربائية في أرجاء المجمع، ليتم استخدامها مجاناً من قبل المتعاملين من المستثمرين والموظفين.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الاستدامة في المصادر الطبيعية التي ينتهجها المجمع، بهدف التشجيع على اقتناء هذا النوع من وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالسيارات الهجينة والكهربائية، ما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارّة، ودعم وسائل النقل المستدامة، ضمن الجهود التي يبذلها المجمع لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في النقل، وما طرأ على هذه الصناعات من تحديثات لتقليل عمليات الاحتراق، فلا يوجد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد النيتروجين أثناء القيادة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجمع حسين المحمودي، أن الشارقة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستدامة، إذ يلتزم المجمع من خلال المبادرة بالتشجيع على استخدام وسائل النقل المستدامة.

وأوضح أن المجمع اعتمد أحدث التقنيات العالمية المعمول بها في أنظمة شحن السيارات بطريقة آمنة وسهلة، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يزداد استخدامها، كونها تسهم في تحسين البيئة.