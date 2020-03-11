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الامارات | 68 مخالفة لمحال غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية في دبا الحصن

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دبا الحصن - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، بأن قسم رقابة الأغذية في البلدية قام بالتفتيش على 2425 موقعاً مختلفاً خلال العام الماضي، بهدف التأكد من التزام المنشآت الغذائية العاملة في المدينة بالاشتراطات الصحية، وضماناً لسلامة ما تُقدّمه من مواد غذائية لسكان المدينة وزوارها.

وشملت الحملات التفتيشية المنظمة محال البقالة والكافتيريات والمخابز والمطابخ الشعبية والمطاحن والمطاعم والأسواق العاملة في المدينة، تم خلالها توجيه 349 إنذاراً للمحال غير الملتزمة، إضافة إلى تحرير 68 مخالفة للمحال والمواقع المخالفة للاشتراطات الصحية.

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وقال اليحيائي إنه تم تنظيم حملات تفتيش على سيارات التوزيع العاملة في نقل وتوزيع المواد الغذائية في أرجاء المدينة، حيث بلغ عددها 210 حملات.

وذكر أن القسم قام بعمل حملاتٍ تفتيشية متفرقة على جميع المحال التجارية، وبلغ عددها 12 حملة خلال العام الماضي، وشملت سوق الخضراوات والفواكه والمطاعم والكافتيريات والبقالات والسوبرماركت والمخابز وسيارات التوزيع، وتم التركيز فيها على الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة، التي تم منح تلك الرخص على أساسها.

وأكد حرص البلدية على المتابعة الدائمة لالتزام جميع المحال والموقع العاملة في القطاع الغذائي بالاشتراطات الصحية التي وضعتها، وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية المتبعة، حفاظاً على صحة السكان والتأكد من سلامتهم.

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