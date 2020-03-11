الامارات | «مجتمعية رأس الخيمة» تكافح الإزعاج بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجتمعية رأس الخيمة» تكافح الإزعاج بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة توعية من أضرار الإزعاج والضجيج بين الأحياء السكنية، تحت شعار «أحياؤنا السكنية الهادئة»، تستهدف كل شرائح المجتمع لتفعيل الوقاية الأمنية التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع عموماً وبين الأحياء السكنية تحديداً من خلال الحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يقوم بعض الفئات التي لا تراعي القواعد والأنظمة المعمول بها على مستوى الدولة، وتستمر الحملة شهراً على مستوى الإمارة في تقديم التوعية والإرشاد اللازمين.

وأكد رئيس قسم توعية المجتمع، المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية في رصد الظواهر والسلوكيات السلبية التي تظهر بين حين وآخر لتوفير النظام والأمن والراحة للجميع، للوصول إلى مجتمع آمن وسعيد وخالٍ من الجرائم وكل ما يعكر صفوه، مضيفاً أن الحملة تعزز الأمن والأمان عبر رفع ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الملاحظات والشكاوى التي ترد من أفراد المجتمع عن وجود إزعاج يسببه البعض وفي أوقات متأخرة من الليل، وعليه قامت الإدارة متمثلة بالأفرع الجغرافية المنتشرة في مراكز الشرطة الشاملة على مستوى الإمارة والتي انطلقت عبر مركزي شرطة الرمس والمعمورة، لتحقيق هذه المهمة الأساسية والرئيسة لرفع ثقة الجمهور بدور الشرطة، وتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان للجميع، خصوصاً قاطني الأحياء السكنية من خلال قيام الفريق بجولات ميدانية داخل هذه الأحياء، لتقديم النصح والإرشاد ومتابعة الوضع عن كثب وتقديم التوعية اللازمة، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات وورش العمل.

• الحملة تعزز الأمن عبر رفع ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة وفق أعلى معايير الجودة.