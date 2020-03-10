الامارات | شاهد بالفيديو ..كيف تعقم "طرق دبي" وسائل النقل العام لضمان سلامة 1.5 مليون راكب يوميا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جندت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فريق مختص قوامه ألف عامل يقومون بتعقيم كل وسائل النقل العام في دبي يوميا وذلك لضمان سلامة ركاب تلك الوسائل التي يصل عددهم الى مليون و 500 الف راكب يوميا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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