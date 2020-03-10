الامارات | بالفيديو.. عمليات تعقيم وتنظيف يومية تضمن سلامة ركاب الحافلات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عمليات تعقيم وتنظيف يومية تضمن سلامة ركاب الحافلات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات، أن فريقا مختصا، يتولى يوميا تنظيف وتعقيم 1500 حافلة، في 5 محطات، وذلك لضمان السلامة العامة لجميع الركاب.

وأوضحت أنها تلتزم باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات والمترو.

Advertisements

وأفاد مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد آل علي، لـ "الإمارات اليوم"، إن جميع الحافلات تخضع للتعقيم اليومي، لضمان سلامة وصحة الركاب، وذلك وفقا للمعايير العالمية المتبعة في كل الأوقات، ويشمل التعقيم جميع المواقع ووسائل النقل التي تشهد استخداما مكثفا لأفراد الجمهور، لافتا أن هذا الإجراء روتيني متواصل، ولا يرتبط بوجود انتشار لبعض الامراض. لكن الهيئة عمدت إلى تكثيف وتشديد إجراءات التعقيم احترازيا، وأدخلت مواد تنظيف ومعقمات خاصة، بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم.

وأشار الى أن عدد العاملين في عملية التنظيف والتعقيم المكثف يبلغ نحو 210 عمال، يغطون مختلف المراحل، ومن بينها الغسيل والتنظيف الخارجي، والتنشيف، وعملية التنظيف الداخلي، والتعقيم، مشيرا الى أن مدة التعقيم تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق، ويعتمد ذلك على حجم الحافلة.