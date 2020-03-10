الامارات | تحضير الدعاوى عبر تقنية " الفيديو كونفرس" في "أبوظبي الابتدائية"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحضير الدعاوى عبر تقنية " الفيديو كونفرس" في "أبوظبي الابتدائية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، نظاماً الكترونياً تفاعلياً، لتحضير الدعوى بالمحكمة الابتدائية عن بعد، باستخدام تقنية "الفيديو كونفرنس"، يسهم في اختصار إجراءات التحضير إمام مكتب إدارة الدعوى، التي قد تستغرق أقل من 5 دقائق.

وأكد رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، القاضي الدكتور سعيد على النقبي، أن النظام الجديد، يأتي استكمالاً لمنظومة الأنظمة الالكترونية التي شرعت محاكم الدولة في تطبيقها، موضحاً أن هذا النظام يأتي ضمن حزمة مشاريع أطلقتها المحاكم في مجالات التقاضي الذكي واستخدام تقنية المعلومات، وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها واجراءاتها.

ونوه بأن النظام سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الجهد والوقت والتكاليف المترتبة على عملية جلب وإعادة المتهمين من مراكز التوقيف الاحتياطي إلى قاعات المحاكمة.

وأفاد النقبي أنه تفعيلاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 1992 الذي نص على استحداث، باب جديد تحت عنوان "استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية"، بدأ مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الابتدائية، تطبيق النظام الجديد، والذي يهدف للانتقال من نظام تقليدي إلى نظام الكتروني تفاعلي "عن بعد" من خلال تقليص عدد الإجراءات وشمولية تقديمها، واختصار المدد الزمنية المطلوبة لاستيفائها.

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وأكد حرص المحكمة على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشياً مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتاً إلي أن النظام الجديد يعمل على توفير كافة ضمانات الشفافية للمتعاملين بما فيها نسخة مصورة عن المحادث، يمكن العودة إليها إذا ما تطلبت الحاجة لذلك.

وأوضح ان النظام الالكتروني، بمكتب تحضير الدعوى، يقوم بإرسال رابط الالكتروني إلى البريد الالكتروني للشخص المعني، للتأكد من اسم صاحب الحساب على برنامج المحادثة المرئية "الاسكاي بي"، وبعد ان يقوم المتعامل بقبول الرابط الالكتروني، نشرع في التأكد من صفة هذا الشخص في الدعوى، إن كان وكيل أو مدعي أو مدعي عليه، وبعد ذلك نواصل تنفيذ باقي الإجراءات المتبعة في تحضير الدعوى.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيسهم في تقليص فترة تداول القضايا أمام المحكمة، ورفع نسبة الإنجاز، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين في الوصول إلى مقر المحكمة خاصة بالنسبة للقاطنين في إمارات أخرى، التسهيل على الموظفين وتسريع إجراءات انجازهم لمهامهم الوظيفية، تبسيط وتسهيل إجراءات تحضير الدعوى.

وتابع : عن طريق الخدمة الجديدة، يستطيع المتعامل، التواصل مع مدير مكتب إدارة الدعوي أو الموظفين في المكتب، ومناقشتهم في موضوع الدعوى وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتجهيز محضر الدعوى، بدون حضور المتعامل إلى مقر المحكمة وحتى وان كان متواجد في خارج الدولة او منزلة او مقر عمله.

وفي السياق ذاته انتهت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية من تجهيز قاعاتها كافة، بالمتطلبات التقنية والفنية اللازمة لتطبيق نظام "المحاكمات عن بعد"، وسيتم تدشين المشروع فور اكتمال باقي إجراءات الربط مع الجهات الحكومية الأخرى.