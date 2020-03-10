الامارات | تأجيل فعاليات في الدولة احترازاً من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فعاليات في الدولة احترازاً من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جهات حكومية وخاصة في الدولة عن تأجيل مؤتمرات ومعارض وورش تخصصية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، حيث رصدت «الإمارات اليوم» إرسال دوائر حكومية وجهات خاصة رسائل وإشعارات عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، تشير فيها إلى تأجيل فعالياتها حتى إشعار آخر، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لمعرض رأس الخيمة للتوظيف، عبدالناصر محمد الذهب، إن إدارة المعرض قررت تأجيل المعرض المقررة إقامته خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري حتى إشعار آخر، في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق المعرض، وأنه سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة في الوقت المناسب.

وأشار برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب إلى أنه قرر إلغاء ورشة «أساسيات الإدارة المالية الناجحة»، التي ينفذها البرنامج للمتدربين بناءً على التعميم الصادر من هيئة المعرفة التنمية البشرية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين.

كما أعلنت الجهة المنظمة لـ«قمة العرب للطيران»، تأجيل القمة في ضوء المخاوف المتواصلة حيال فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، وحرصاً على صحة وسلامة جميع المشاركين، حتى الربع الرابع من العام الجاري، ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً.

Advertisements

وأشارت شرطة رأس الخيمة إلى أنها قررت تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي، الذي كان مقرراً تنظيمه في الفترة من التاسع إلى الـ11 مارس الجاري، وتابعت أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً.

كما أعلنت «مجموعة آرت دبي»، أمس، عن تأجيل فعاليات النسخة الـ14 من معرضها الفني الدولي «آرت دبي» المزمع انعقاده بين 25 و28 مارس الجاري.

وأعلنت المجموعة أنه سيجرى الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول البرنامج في حينها، وعملاً بالبروتوكولات الطبية الصارمة التي تطبقها دبي على صعيد الصحة والنظافة الصحية، سنرّحب بزوارنا العالميين في شهر مارس، ونوصي الجميع باتباع التوجيهات التي تلقوها من الهيئات المعنية في بلدانهم.

وأشار «اتحاد الإمارات للجوجيتسو» إلى تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم الحالي حتى إشعار آخر، في إطار الجهود العالمية للحد من انتشار «كورونا».