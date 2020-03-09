الامارات | بالفيديو.. مطاعم دبي تتحدى "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مطاعم دبي تتحدى "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت المطاعم في دبي عملها بشكل طبيعي منذ أن ظهر فيروس كورونا المستجد، وعلى عكس المتوقع شهدت المطاعم حركة طبيعية جداً؛ بل وزادت خلال الفترة الأخيرة، مع الإقبال على الطلب اليومي من دون أي تأثير، لكن في الوقت نفسه زادت المطاعم من إجراءاتها الاحترازية والخاصة بالتعقيم، وارتداء القفازات والكمامات الوقائية، وهناك مَن قرر منع الإجازات والسفر إلى خارج الإمارات ليكون أكثر أماناً، ويتجنب أي اختلاط خارجي.

وحرصت “الإمارات اليوم” على الوصول إلى عدد من المطاعم والتسجيل مع الأشخاص، ومعرفة آرائهم في تأثير "كورونا" في حياتهم اليومية الطبيعية.. وذلك خلال التقرير المصور المرفق..