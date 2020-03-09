الامارات | اتهام خليجية بالاعتداء على بائعة في محل‎

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام خليجية بالاعتداء على بائعة في محل‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح أبوظبي، قضية امرأة خليجية، متهمة بالاعتداء على بائعة في أحد المحلات، عقب نشوب مشاجرة لفظية بينهما، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 16 من مارس الجاري مع استمرار تكفيل المتهمة.

وخلال الجلسة أنكرت المتهمة الاعتداء على البائعة، مشيرة إلى أن البائعة تعمدت تجاهلها، رغم محاولتها أكثر من مرة لفت انتباهها لمساعدتها إلا أنها تعمدت الإنشغال مع عملاء آخرين، وتعمدت استفزازها وفتحت بعض الأدراج القريبة منها لإصابتها في رجلها، كما تركتها أثناء الحديث وانصرفت.

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فيما أفادت دفاع المتهمة، بأن التسجيل الخاص بالواقعة، والذي تم أخذه من كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل والبالغ مدته 30 دقيقة، يظهر تفسير الصورة وعلامات الوجه قيام المجني عليها بالاعتداء اللفظي على المتهمة ورفع صوتها، ما دفع مشرف المكان بالمجيء واستدعاء أمن المحل، حيث كانت المجني عليها في حالة ثورة، ما دفع المتهمة إلى ترك المحل.

وأكدت أن الواقعة لا تعدوا أكثر من تلامس بين المتهمة والمجني عليها أثناء خروج الأولى من المحل والتسجيلات توضح ذلك وليس بها أي اعتداء أو ضرب، مطالبة بتعديل قيد مواد الاتهام، كما التمست البراءة لموكلتها.