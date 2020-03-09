الامارات | "الصحة" تعلن شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزراة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة. وتعود هذه الحالات لشخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخص واحد من تايلاند وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

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