الامارات | بلدية الشارقة تضبط مخزناً للسجائر المقلدة والمواد المحظورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تضبط مخزناً للسجائر المقلدة والمواد المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق التفتيش في قسم التفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط سكن للعمال في إحدى المناطق الصناعية، تم تحويله إلى مخزن لتخزين السجائر المقلدة والمواد المحظورة، بهدف التكسب والربح بصورة غير قانونية، حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبطه خلال الحملات المستمرة، التي تنظمها لرصد جميع مشوهات المظهر العام، والقضاء على جميع الظواهر السلبية ضمن خطط واستراتيجية البلدية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم التفتيش البلدي بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، خليفة بوغانم السويدي، أن الحملات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية والقضاء عليها، وضبط كل من يمارسها واتخاذ اللازم بحقه وفق اللوائح القانونية، وقد أثمرت جهود فرق التفتيش خلال تأدية مهامهم وخلال إحدى الحملات ضبط أشخاص يقومون ببيع سجائر مقلدة ومواد محظورة، وخلال سؤالهم والتحقيق معهم اعترفوا بوجود سكن تم تحويله إلى مخزن لهذه المواد، وعلى الفور توجهت الفرق إلى المكان وتم ضبط جميع المتورطين، ومصادرة البضاعة ومن ثم إتلافها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة (بيئة).

وأشار السويدي إلى أن الحملات على مختلف المناطق في مدينة الشارقة لضبط كل الممارسات السلبية، تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية، ولتحقيق أهداف القسم في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومكافحة الظواهر السلبية حتى تبقى الشارقة صحية ومثالية والوجهة المفضلة للعيش، كما تستمر البلدية في تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين من خلال حملات التوعية المستمرة، ما يؤكد حرص البلدية على أن توفر الإمارة لسكانها وزوارها كل وسائل الراحة بمستوى عالٍ، لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها.