الامارات | سرقة مليون درهم من مستثمر بخدعة وصدمة سيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة مليون درهم من مستثمر بخدعة وصدمة سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة أفارقة، بتهمة سرقة مليون درهم بالإكراه من رجل عربي، بعد استدراجه بخدعة لشراء عقار، ثم الاعتداء عليه ومحاولة صدمه بسيارة، متسببين في إصابته، والفرار بالمبلغ.

وقال المجني عليه (53 عاماً)، في تحقيقات النيابة العامة، إن «المتهم الثاني في القضية أوهمه بإتمام صفقة لشراء عقار في دبي، والتقى به في منطقة الممزر، وقابل المتهم الأول هناك، وطلب منه الأخير عرض المبلغ الذي بحوزته للتأكد من جديته في شراء العقار، وحين عرض الأموال باغته المتهم الأول وسرق المبلغ وفرّ في الشارع، فلحقه المجني عليه، لكن المتهم صعد في مركبة، وحاول المجني عليه التصدي للمركبة، لكن سائقها المتهم الثالث انحرف ناحيته، فسقط على الأرض وتعرض لإصابات، وفرّ المتهمون بالنقود». وقال شاهد من شرطة دبي إن «بلاغاً ورد عن سرقة مليون درهم من مستثمر في منطقة الممزر، وبسؤال المجني عليه أفاد بأنه تعرض لخدعة من شخص ادعى أنه وسيط عقاري، وعرض عليه شقة بمليون درهم ثم باغته اثنان وسرقوه، فتم القبض على المتهم الثاني الوسيط المزيف، ومن خلاله ضبط المتهمين الأول والثالث، وأحيلوا إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات.