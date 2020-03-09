الامارات | «التربية»: إجراءات قانونية لمن ينشر فيديوهات لمدرسي «التعلم عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: إجراءات قانونية لمن ينشر فيديوهات لمدرسي «التعلم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة التربية والتعليم من تصوير وتداول فيديوهات متعلقة بالكادر التعليمي أثناء شرح الدرس خلال تطبيق مبادرة «التعلم عن بُعد»، مؤكدة أنه ستتم مساءلة من يقوم بذلك، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ذلك وأيضاً تجاه الطلبة الذين يعيقون العملية التعليمية عمداً كالمشاغبة وإطلاق ألفاظ من شأنها تقليل احترام المعلم.

وأكدت الوزارة، أن الحصة الإلكترونية تعتبر حصة رسمية ينطبق عليها ما ينطبق على الحصة في الغرف الصفية من تعليمات وقوانين دولة الإمارات، وتخضع الحصص عن بُعد لقوانين الجرائم الإلكترونية في الحكومة الاتحادية رقم 12 لسنة 2016 في ما يتعلق باستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يتحمل المعلم المسؤولية كاملة عن الحصة الإلكترونية، خصوصاً ما يتعلق بها من محتوى أو أسئلة تطرح أو نقاشات تدور مع الطلبة.

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جاء ذلك، بعد أن استغل طلبة لحصص التعليم عن بُعد ونشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب يثير السخرية والضحك وهم يقومون بالمشاغبة خلال الحصة، وظهر مقطع أخيراً صوره طالب بالمرحلة الثانوية في مدرسة حكومية بالمنطقة الشرقية كان يطلق خلاله ألفاظاً خادشة دعت المعلم المسؤول عن الحصة إلى تنويهه بأن البرنامج محول بشكلٍ فوري للشرطة الإلكترونية، إلا أن الطالب لم يستجب له لحين تدخل مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالتواصل المباشر خلال الحصة للطالب وتنبيهه عبر مناداة اسمه الثلاثي، وتكرار عبارة «ستتخذ الوزارة معك إجراءً آخر».

ونبه عدد من المعلمين أولياء أمور في المنطقة الشرقية بأن «التعليم عن بعد» عملية مدروسة ومربوطة بشكلٍ مباشر مع الوزارة، مشيرين إلى أهمية مراقبة أولياء أمور لأبنائهم أثناء تلقيهم الحصص التعليمية عن بعد، وتثقيفهم بأهمية عدم التقليل من شأن هذه الحصص خصوصاً أنها رسمية وينطبق عليها ما ينطبق على الحصص في الفصول المدرسية، منوهين بأن أي إجراء يقوم به الطالب من حفظ الحصة إلكترونياً أو غيره يظهر الإجراء بشكلٍ فوري للمعلم.

الحصة الإلكترونية رسمية وينطبق عليها قوانين الغرف الصفية.