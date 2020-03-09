الامارات | «لجنة مبادرات رئيس الدولة» تعتمد بناء 379 مسكناً في «الخوانيج»

شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة مبادرات رئيس الدولة» تعتمد بناء 379 مسكناً في «الخوانيج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بناء 379 مسكناً بمنطقة الخوانيج، كما اعتمدت تنفيذ مشروعين بيئيّين في رأس الخيمة والفجيرة، واعتمدت أيضاً مشروعات طرق وإنارة، وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار، في مناطق مختلفة من الدولة.

وتفصيلاً، اطلعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، على حزمة مشروعات إنشائية وتطويرية في مناطق مختلفة من الدولة، تناهز كلفتها مليارَي درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي، برئاسة مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، جبر محمد غانم السويدي.

وتمثلت أبرز المشروعات المعتمدة في بناء 379 مسكناً بمنطقة الخوانيج في إمارة دبي، بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، بكلفة 501 مليون درهم.

ووقفت اللجنة على مستجدات سير العمل في مشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في الفجيرة، ومن المتوقع أن ينتهي في فبراير 2021، بكلفةِ 865.9 مليون درهم، ويضمّ المشروع - الذي تبلغ مساحته 83 ألفاً و965 متراً مربعاً - 292 سريراً، ويتميّز المستشفى بقدرته العالية على التعامل مع حالات الكوارث والحوادث الكبرى.

كما اعتمدت اللجنة في اجتماعها تنفيذ مشروعين بيئيّين، ضمن مشروعات الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة، بقيمة 119 مليون درهم، يتمثّل الأول في إعادة تأهيل مكب جلفار في رأس الخيمة، بكلفة 61.3 مليون درهم، والثاني إنشاء محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في دبا الفجيرة، وإعادة تأهيل المكبات في مناطق الحيل وضدنا والبدية والحلاة في الفجيرة، بكلفة تبلغ 57.7 مليون درهم.

واستعرضت اللجنة مشروع إعادة تأهيل مكب المدينة في إمارة أم القيوين، الذي تم الانتهاء منه، بكلفة بلغت 29.3 مليون درهم.

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وعلى مستوى آخر، اعتمدت اللجنة مشروعات طرق وإنارة، وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار، في مناطق مختلفة بالدولة، وصلت كلفتها إلى 503 ملايين درهم، منها إنشاء طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام حتى منطقة الشويب (المرحلة الثالثة)، بـ183.1 مليون درهم، وإنجاز طرق وأعمال إنارة وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار في مناطق مختلفة، بقيمة 319.9 مليون درهم.

- اللجنة اطّلعت على سير تنفيذ مشروعات تبلغ كلفتها مليارَي درهم.

- اللجنة اعتمدت مشروعات طرق وإنارة ومحطات لصرف الأمطار.

865.9

مليون درهم كلفة مشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في الفجيرة.

183.1

مليون درهم، كلفة إنشاء طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام حتى منطقة الشويب.