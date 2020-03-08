الامارات | انتهاء العام الدراسي في مدارس المنهاج الباكستاني

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء العام الدراسي في مدارس المنهاج الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت المدارس التي تطبق المنهاج الباكستاني العام الدراسي اعتبارا من اليوم، بحسب ما أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وأوضحت الهيئة أن العام الدراسي للطلبة في الصفوف من الروضة وحتى الثامن ينتهي اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه، مع احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر الذين يخضعون لاختبارات البورد (CBSE, Kerala, ICSE)، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم، إلا أنه سيتم تطبيق بعض التغييرات المتعلقة بكيفية إجراء هذه الاختبارات بما يضمن سلامتهم.