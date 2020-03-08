الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين وكيل وزارة لشؤون التوطين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحادياً لسنة 2020 بتعيين سعادة ناصر عبدالله غالب بن خرباش، وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين. وكان سعادة ناصر عبدالله بن خرباش قد شغل مناصب مختلفة في العمل الحكومي والخاص، وله خبرة في قطاع الطيران والعمليات والأنشطة التجارية المرتبطة به إلى جانب الموارد البشرية، شغل خلالها منصب المدير الإقليمي لشركة طيران الإمارات في عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية وسويسرا والنمسا، ومدير عام للشرق الأوسط وأفريقيا، كما شغل منصب نائب رئيس أول إقليمي في تطوير الموارد البشرية وخدمة العملاء في الشركة.

ويحمل سعادته بكالوريوس إدارة الطيران من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة ابتكار استراتيجيات العمل من بوستن الأمريكية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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