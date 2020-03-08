الامارات | إلغاء اختبار الـ"SAT" لطلبة المدارس الخاصة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اختبار الـ"SAT" لطلبة المدارس الخاصة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن إلغاء اختبار الـ SAT المقرر إجراؤه بتاريخ 15 مارس المقبل من قبل مجلس الكلية، مشيرة إلى أنها ستقوم بإبلاغ الطلبة وذويهم بالمستجدات الخاصة بمواعيد الاختبارات القادمة فيما بعد، وأكدت على أنها ستعمل مع المدارس لضمان عدم تأثر الطلبة الذين من المقرر أن يخضعوا للاختبارات الخارجية خلال هذه الفترة.

وأشارت الدائرة إلى توقف تقديم، برامج إثراء الطلبة خلال عطلة الأربعة أسابيع، لافته إلى أنها تعمل حالياً على توفير حلول بديلة عبر الإنترنت للطلبة المسجلين. ونصحت أولياء الأمور والطلبة بمتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإعلانات الرسمية.

وجدير بالذكر أن اختبار الـ SAT هو اختصار لـ Scholastic Assessment Test، ويُعد امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ويقيس هذا الامتحان مدى جاهزية طلاّب الثانوية للالتحاق بالجامعة، حيث أنّه يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية.