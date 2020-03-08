الامارات | الشرطة السياحية تنظم فعاليتين للتوعية بـ «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السياحية تنظم فعاليتين للتوعية بـ «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة الشرطة السياحية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعاليتين توعويتين لـ300 مسؤول وممثل لـ31 فندقاً على مستوى إمارة دبي، وذلك في فندق غراند كوزموبلتان، وفندق هيلتون «جي بي آر»، تضمنتا تقديم شرح إلى مسؤولي وممثلي الفنادق عن الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، الذي تستضيفه إمارة دبي في أكتوبر من العام الجاري، إلى جانب تقديم شرح حول مركز الشرطة الذكي «SPS»، والخدمات النوعية والذكية التي يقدمها إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

وأكد مدير إدارة الشرطة السياحية، العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، أن الفعاليتين التوعويتين تأتيان في إطار حرص شرطة دبي الدائم على التواصل مع مسؤولي وممثلي الفنادق على مستوى إمارة دبي، بهدف توعيتهم بدور الشرطة السياحية، إلى جانب توعيتهم بالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في الفنادق.

وأشار إلى أن الفعاليتين تضمنتا تقديم شرح حول طرق التعامل مع السياح في إمارة دبي، وإجراءات التسجيل الفندقي، والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق، إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح إلى أمن الفنادق، وطرق التواصل مع شرطة دبي في الحالات الطارئة على الرقم 999، وفي الحالات غير الطارئة على الرقم 901.

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وأضاف العقيد الكتبي أن الفعاليتين تضمنتا شرحاً حول الخدمات النوعية التي توفرها شرطة دبي للسياح، على تطبيقها الذكي على منصتي «أبل ستور» و«أندرويد»، والتي تتضمن صفحة خاصة بالخدمات المقدمة إلى السائحين، وتستقبل استفساراتهم وشكواهم من أجل العمل على حلها ومعالجتها بأسرع وقت ممكن. إضافة إلى ذلك، تضمنت الفعاليتان مسابقة تثقيفية لمسؤولي ممثلي الفنادق، وتقديم جوائز عينية إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع الدوريات الفارهة لشرطة دبي.

الفعاليتان تناولتا طرق التعامل مع السياح، وإجراءات التسجيل الفندقي.

شرطة دبي تحرص على التواصل مع مسؤولي وممثلي الفنادق على مستوى الإمارة.